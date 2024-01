Elezioni regionali | tensione Lega-FdI | sulla Sardegna è muro contro muro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – Continua iltra Matteo Salvini e Giorgia Meloni sullein. La, infatti, insiste per la conferma di Christian Solinas alla presidenza della Regione mentre Fratelli d’Italia punta su un altro cavallo, Paolo Truzzu, la cui candidatura sarà ufficializzata nel week end. ”Solinas? Per noi Truzzu è il candidato migliore”, taglia corto in Transatlantico, a Montecitorio, il deputato sardo e presidente della commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, che annuncia: ”Sabato a Quartu Sant’Elena, si terrà un convegno di Fdi, dove verrà presentata la candidatura di Truzzu come governatore e sono stati invitai anche gli alleati Fi e”. Fabio Rampelli, ...

