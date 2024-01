Elezioni in gran parte del mondo | l' Italia alle prese con l' europee oltre a importanti regionali e comunali

Monta l'attenzione per le Elezioni presidenziali in Russia del 2024 , mentre lentamente, ma con costanza, si moltiplicano voci sul fatto che Putin ... (ilgiornaleditalia)

Il partito per la libertà di Geert Wilders vince le Elezioni olandesi. Un successo netto, come indica la percentuale di voto: 23,8%. In pochi si ... (ilgiornaleditalia)

Una minaccia per il poaneta. Le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti rappresentano il rischio politico più grande per il futuro del ... (247.libero)

... incerti, che studiavamo sui libri al liceo sono tornati, purtroppo, dicarriera. E, in tutto ...le primarie democratiche negli USA che ci porteranno direttamente al giorno delleper il ...... inparte guidati dalle preoccupazioni sul settore immobiliare cinese e dalla guerra in corso ... Il 2024 sarà un anno molto impegnativo per via dellenei mercati emergenti e riconosciamo i ...Russia Le elezioni sono una formalità ... Allo stato attuale, tutto lascia presagire che i due candidati dei maggiori partiti saranno Joe Biden, democratico, e Donald Trump, repubblicano. Ma le ...Elezioni Usa 2024, com’è andato l'ultimo dibattito tra i candidati repubblicani Haley e DeSantis. Ancora assente Trump.