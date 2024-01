Elezioni europee | soglie | obiettivi e incubi dei partiti | FdI vuole sbancare | Renzi e Calenda lottano per sopravvivere

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La corsa per Bruxelles servirà per regolare i conti nel governo. Tra Pd e M5S è scontro aperto: chi prenderà un voto in più sarà il leader del campo progressista. La sfida per il 4% dell’ex Terzo polo

... all'interno di una parte del Partito democratico, di puntare proprio su Gentiloni come federatore della sinistra, dando il benservito ad Elly Schlein in caso di risultato flop alle. ...Conte infine ha detto che non si candiderà alle: 'Non possiamo continuare ad ingannare i cittadini con i nostri comportamenti - spiega - Non puoi chiedere ai cittadini datemi il voto ...Bruxelles - Non solo le elezioni europee e statunitensi. Il 2024 è un anno decisivo anche per gli assetti della ...Dopo il successo di vendite de “Il mondo al contrario”, il generale Roberto Vannacci sta per pubblicare un nuovo libro dal titolo “La forza e il coraggio”. Uscirà a marzo per l’editore Piemme e viene ...