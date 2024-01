Efetto-domino | Chiara Ferragni travolta | Ecco chi sta per mollarla | il colpo di grazia?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dopo il "Pandoro gate" che ha travolto, già multata di un milione di euro dall'Antitrust per "pratica commerciale scorretta" per la campagna dell'anno scorso con Balocco e ora indagata dalla Procura di Milano per truffa aggravata, il fuggi-fuggi generale degli sponsor dall'influencer e imprenditrice digitale sembra inarrestabile. Non bastava Safilo. E neanche Coca-Cola. Ora altri brand potrebbero scaricarla. Mentre prosegue infatti il crollo di follower su Instagram, (secondo il sito Not Just Analitics,avrebbe perso oltre 226mila follower dal 12 dicembre a oggi) nel suo impero starebbe iniziando ad aprirsi qualche crepa. Altri sponsor potrebbero decidere di interrompere la collaborazione con l'influencer. Secondo quanto riporta Adnkronos anche Monnalisa, brand che produce abiti per bambini, starebbe "facendo ...