Educare senza giudicare | esempi di buoni genitori in Un posto al Sole

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Diego ha il sospetto che c’è qualcosa che si nasconde dietro il mancato rientro di Ida dalla Polonia, e inizia a nutrire dubbi su Marina e Roberto. I due architettano strategie sempre più surreali per mettere a segno il loro ennesimo piano malefico, questa volta ai danni dei due giovani innamorati per tenerli separati, così da evitare la possibilità che Ida dica a Diego che Tommaso in realtà è figlio suo. Ma ancora una volta in Upas la famiglia sana diventa la chiave per far prevalere i giusti e i loro valori, rispetto alla cattiveria dei prepotenti. L’astuzia spregiudicata di Marina e Roberto si ferma di fronte ai sentimenti di Diego che, nonostante le sue sfighe, ha una grande fortuna: Raffaele, il papà. Che nonostante non ci siano prove, crede al figlio. E decide di accompagnarlo in Polonia, per andare a cercare Ida. Questa famiglia, dopo aver sostenuto la figlia Viola che ha ...