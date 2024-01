Ederson uomo-ovunque Holm domina la fascia destra

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Milan-Atalanta 1-2, le pagelle Carnesecchi 6.5 – Interventi sicuri quando serve, soprattutto nel finale. Scalvini 6.5 – Ha il compito più difficile di tutti: contenere Leao, che quando si stacca fa paura. Ne esce con personalità. (86’ Hien ng) Djimsiti 7 – Apre la serata esibendosi in un liscio, poi giganteggia senza concedere neanche le briciole ai diretti rivali. Kolasinac 7 – Prepotenza fisica: a un certo punto sembra che nessuno osi avvicinarsi a lui.7 – Quando prende le misure alla partita inizia a trovare spazi in cui buttarsi che è un piacere. Manda in Nord il potenziale 0-1, ma si fa perdonare alla grande con l’assist del pari. E tiene botta alla grandissima contro Leao. De Roon 7 – Sporca una quantità significativa di palloni, ci mette anche la testa sull’episodio discusso. Esce e si crea il buco di cui approfitta Leao, fortunatamente chiuso ben presto ...