Ecuador | esercito | ' arrestati 329 terroristi | 5 eliminati'

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Quito, 11 gen. (Adnkronos) - L'e la polizia dell'hanno arrestato 329 membri di bande criminali e ne hannoaltri cinque dopo che nel paese sono scoppiati disordini armati. Lo ha riferito Jaime Vela Eraso, capo del comando congiunto delle forze armate. "Abbiamo confiscato 61 armi di diverso calibro, 418 munizioni, 24 ordigni esplosivi e abbiamo arrestato 329. Quarantuno persone sono state liberate dalla prigionia. Abbiamo eliminato cinque", ha detto alla conferenza trasmessa dalla televisione Ecuavisa. Il funzionario militare ha sottolineato che dopo gli scontri con tre bande criminali armate, le forze di sicurezza hanno riportato in prigione 28 prigionieri fuggiti. Vela Eraso ha aggiunto che nelle carceri dove sono avvenuti scontri non sono stati uccisi ...

... Inè scoppiata una guerra tra narcos e governo. Ma neo presidente Daniel Noboa, 35 anni, non intende cedere • A Gaza riaprono i negoziati. Il Qatar propone il ritiro dell'...Da oasi di pace a terra di conquista dei narcos. C'è una data che insegna l'inizio di questa improvvisa e inaspettata svolta : il 23 febbraio 2021. Da quel ... Alla fine, quando l'...Ecuador nel caos. Il neopresidente Daniel Noboa dichiara guerra ai trafficanti di droga e scatena la rabbia dei clan. Fughe in massa dai penitenziari, assalto ...Le scuole sono chiuse fino al 12 gennaio e in strada a Quito circolano solo mezzi dell'esercito. Vedremo che succede ma, di certo, oggi l'Ecuador ricorda la Colombia di Escobar.