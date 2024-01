Ecco perché il caos in Ecuador può stroncare Biden

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Le gaffe, l’età che avanza, l’emergenza immigrazione, il dossier sicurezza. Sono tanti i problemi di Joea pochi mesi dalle elezioni presidenziali statunitensi. Uno dei fronti più delicati per il leader della Casa Bianca è la politica estera: la guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente hanno visto Washington in prima fila. Basti pensare alle vibranti polemiche legate ai sostegni per Kiev, con lo scontro frontale tra democratici e repubblicani che ha rallentato il pacchetto di aiuti a Zelensky. Ma non è finita qui.deve fare i conti con quello che Federico Rampini ha ribattezzato sul Corriere della Sera il “terzo incendio”: l’. A differenza di Ucraina e Gaza, l’è molto più vicino agli Stati Uniti e quindi si tratta di una crisi internazionale decisamente più reale agli occhi degli ...