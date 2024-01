È partita la fronda interna al Pd | ribellione sull' invio di armi all' Ucraina

Leggi su iltempo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Non c'è dubbio che il Pd sia un partito democratico talmente democratico che quando ci sono visioni diverse su un dossier invece di trovare una sintesi, che potrebbe non trovare tutti d'accordo, votano ognuno secondo coscienza. E così mentre il Parlamento era impegnato a votare sul rinnovo degli aiuti a Kiev il Pd, strano ma vero, si spacca. Alcuni parlamentari non hanno seguito le indicazioni del gruppo di astenersi su tutte le altre mozioni presentate ma hanno votato a favore del punto presente nelle risoluzioni di maggioranza, di Azione e di Ivdiall'. Gli ammutinati a Montecitorio sono: Lia Quartapelle, Marianna Madia e Lorenzo Guerini che ha spiegato di averlo fatto per «una questione di coerenza col passato». Mentre a Palazzo Madama a smarcarsi sono stati in cinque: Dario Parrini, Filippo ...