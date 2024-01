È morto Vinicio Riva | le sue foto col Papa fecero il giro del mondo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Èa 63 anni, l’uomo affetto dal morbo di von Recklinghausen che nel novembre 2013, durante un’udienza in Vaticano, era stato a lungo abbracciato e carezzato daFrancesco: un’immagine che aveva fatto ildel. La malattia di cui soff, nota anche come neurofibromatosi di tipo 1, gli aveva sfigurato il volto. Si tratta di una patologia genetica che colpisce, in forma più o meno aggressiva, una persona su tremila., originario di Isola Vicentina, ne soffdall’adolescenza. Le escrescenze che gli copno tutta la testa e il viso. “In unin cui l’inseguimento della perfezione esteriore sembra essere imprescindibile,è stato modello ...

11/01/2024 - 13:08 ÈRiva, il suo abbraccio con Papa Francesco fece il giro del mondo - UNITALSI Da anni era affetto dal morbo di von Recklinghausen che gli aveva sfigurato il volto. La fotografia che lo ...Riva era stato dedicato un episodio di Body Bizarre programma televisivo su Real Time realizzato negli Stati Uniti e che proprio in America è trasmessa su Discovery Channel. Il programma TV ...Francesca Giubelli, la nascita della nuova virtual influencer riapre il dibattito etico Venne abbracciato dal Papa, morto a Vicenza Vinicio Riva Educare in famiglia, non in caserma Camper davanti agli ...È morto Vinicio Riva, il suo abbraccio con Papa Francesco fece il giro del mondo | UNITALSI Da anni era affetto dal morbo di von Recklinghausen che gli aveva sfigurato il volto. La fotografia che lo r ...