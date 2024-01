E’ la palla più alta di Roma | dentro sono nascosti più segreti di quanto si pensi

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La cupola di San Pietro è una delle parti più interessanti del Vaticano che attira molti visitatori che restano folgorati dalla sua bellezza e maestosità. In particolare, però, nessuno ha mai fatto riferimento alla sfera che eregge la croce. Si tratta dell’elemento più alto che nasconde in sé molti. Avete mai sentito parlare dellasacra? Lasacra della cupola di San Pietro: storia e curiosità Tutti sanno che la cupola di San Pietro è stata progettata da Michelangelo ma cosa sappiamo, invece, sullasacra? Si tratta di una sfera in bronzo laminato d’oro che sovrasta la struttura. Da lontano appare molto piccola ma in realtà è grande tanto da poter ospitare fino a venti persone. Per tutta la metà del XX secolo è stata accessibile ai visitatori, oggi, invece, è stata chiusa per ...

Tutto pronto per gli Europei di Pallanuoto maschile che scatteranno domani, tra Zagabria e Dubrovnik, in Croazia (ricordiamo che in principio erano ... (oasport)

...vede il difensore prendere la, poi il tocco di braccio di Holm nel finale. L'amaro in bocca per la sconfitta c'è, ma anche per come è arrivata. Ormai è un tutto un caos, non si capisce...Come noto, l'Abruzzo ha approvato a dicembre la nuova rete ospedaliera, ma l'aspettoscottante, ... La giunta di centrodestra ha lanciato laavanti per l'hub di secondo livello, bypassando per ...