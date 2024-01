È guerra | l’Italia schiera una seconda nave al largo del Mar Rosso | cosa succede

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Attualmente sono due le navi militari che hanno preso posizione nelle acque del Marminacciate dagli attacchi degli Houthi. La “Virginio Fasan” è statata poco prima di Natale e ora la fregata “Federico Martinengo” si è unita. Nei giorni scorsi, la Fasan è stata fotografata da un satellite mentre scortava un mercantile a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, il passaggio colpito più spesso dai miliziani filo-iraniani. La tensione, in tutta l’area, è a livelli altissimi.Leggi anche: Quali sono le navi delle Ong tedesche presenti nel Mediterraneo? L’elenco e i finanziamenti Contro la flotta americana uno sciame di ordigni Due giorni fa gli Houthi hanno lanciato uno sciame di ordigni diretto contro la flotta americana: 18 droni, due cruise e un missile balistico scagliati simultaneamente dalle basi yemenite. Sono stati attaccati in ...

