Dynamite 10 01 2023 Homecoming

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Puntata a suo modo molto speciale, o almeno lo è per la stessa AEW, dato che siamo tornati “a casa”, a Jacksonville al celebre Daily’s Place. Puntata pronta ad offrire un grande spettacolo e allora dire come al solito di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Claudio Castagnoli vs “Hangman” Adam Page (4 / 5) Si inizia subito con una sfida tutt’altro che banale. Match molto molto buono, non che ci si potesse aspettare altro da due come loro. Castagnoli e Page danno vita ad una grande battaglia dove alla fine a trionfare è il cowboy, che si porta a casa una vittoria importante, visto che vuole puntare a Samoa Joe. Vincitore: “Hangman” Adam Page Preston Vance, Orange Cassidy, Dustin Rhodes & Adam Copeland vs Gates Of Agony, Brian Cage & ...