Dybala non ci sarà contro il Milan

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – Non arrivano buone notizie circa le condizioni di Paulo, infortunatosi e costretto a chiedere il cambio durante il derby di Coppa Italia che ha visto la Lazio battere la Roma con un calcio di rigore trasformato da Zaccagni. L'attaccante argentino della Roma è di nuovo alle prese con un problema al flessore della coscia sinistra.sottoposto a nuovi accertamenti nei prossimi giorni, ma la Joya salterà sicuramente la partitaolin programma domenica sera a San Siro.

Succede all'84' di Roma - Cremonese , partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il tecnico giallorosso, José Mourinho , si siede in panchina e ... (247.libero)

Seavesse problemi fisici, sarebbe uno dei giocatori più forti al mondo e giocherebbe in un club più ricco della Roma" Furio Focolari (Radio Radio 104,5): "Primo tempo imbarazzante, con ......che nelle prossime 24 ore si sottoporrà ad ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio al flessore della coscia sinistra . Questa mattina è stato visitato dallo staff e sicuramente...Infortunio Dybala: nelle prossime ore gli esami, il calciatore salterà il Milan - A.S. Roma - Oltre alla sconfitta nel derby , che ha eliminato la Roma dalla Coppa Italia 2023-24, i giallo... - Marion ...Il derby perso rappresenta il passato. La Roma non ha tempo per pensare agli errori fatti con la Lazio perché domenica c’è già un appuntamento determinante con il Milan.