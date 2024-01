(Di giovedì 11 gennaio 2024) In unvideo sui social, la star del franchise hato l'della promozione stampa che porterà all'uscita del film in sala alla fine di febbraio. Attraverso un videomessaggio pubblicato sui suoi canali social,hato dal Giappone l'deldiDue per lui e i suoi colleghi di cast. Inoltre, è prevista l'uscita di un. Inizialmente previsto per un'uscita alla fine dello scorso novembre,Due è stato posticipato al 28 febbraio 2024 a causa dello sciopero degli attori, che ne avrebbe impedito un'adeguata promozione dadel cast. ...

Finiti in una enorme fossa, in mezzo alledel deserto arabico, i fratelli aquilani Tito e Silvio Totani sono riusciti a soccorrere un ...valsa ai fratelli particolare attenzione mediatica da...Ayalon ha una visione diversa della maggiordelle guerre che Israele ha combattuto in questo ... e stiamo marciando al buio nelledi Gaza" E questo è il grosso problema di Israele 'Sì. Di ...L’AQUILA – Finiti in una enorme fossa, in mezzo alle dune del deserto arabico ... è valsa a Silvio particolare attenzione mediatica da parte delle tv nazionali olandesi che, una volta raggiunto il ...Finiti in una enorme fossa, in mezzo alle dune del deserto arabico, i fratelli aquilani Tito e Silvio Totani sono riusciti a rimettere in carreggiata un camion di un equipaggio olandese che vi si era.