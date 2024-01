Dubai | arrestato il broker del Vaticano Gianluigi Torzi | era stato condannato per truffa | estorsione e autoriciclaggio

(Di giovedì 11 gennaio 2024), più conosciuto come «ildel», èdopo la recente condanna a 6 anni di reclusione da parte della giustizia della Santa Sede, per i reati diaggravata,in concorso,. Nel mirino ci sono la gestione dei fondi della Segreteria die la compravendita di un palazzo di lusso a Londra in Sloan Avenue. Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera,fermato nelle scorse ore dalla polizia degli Emirati Arabi. Non è ancorareso noto se si sia trattato di un’operazione seguita a un mandato di cattura internazionale emesso ...

Danilo Coppola è stato arrestato ad Dubai . L'immobiliarista romano , condannato a 7 anni di reclusione in via definitiva per il crac del Gruppo ... (ilgiornaleditalia)

AGI. - l'immobiliarista romano Danilo Coppola , 56 anni, è stato Arrestato a Dubai per una condanna definitiva per bancarotta. Il processo è quello ... (agi)

L’uomo è al centro di indagini anche a Roma e a Milano per altre vicende. Al processo nello Stato pontificio è stato condannato in primo grado per ... (repubblica)

il broker del Vaticano: Gianluigi Torzi È stato, dove risiedeva da tempo, Gianluigi Torzi , recentemente condannato in primo grado dal Tribunale del Vaticano, ...... è ora in carcere a, in attesa di convalida. Non essendo stato ancora comunicato alcun atto ... leggi anche Erchie (Brindisi), sindaco Pasquale Nicolìper concussioneIl "broker del Vaticano" Gianluigi Torzi, condannato a 6 anni dalla giustizia della Santa Sede, è stato arrestato a Dubai: perché il 44enne è stato fermato.È stato fermato a Dubai il finanziere Gianluigi Torzi, da tempo coinvolto in diverse indagini a Roma e Milano. Le motivazioni del fermo non sono ancora state diffuse, ma l’ Ansa ha scritto che l’opera ...