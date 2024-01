Droga | riti vodoo per propiziare illeciti | arresti e perquisizioni nel casertano VIDEO

(Di giovedì 11 gennaio 2024) A Castel Volturno e in altri centri delle province di Caserta, Salerno e Teramo, i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di indagati, anche extracomunitari, che devono rispondere di spaccio di. E’ successo nella mattinata di giovedì 11 gennaio 2024. QUI ilCorrieri dellaa Fiumicino, finte medicazioni per nascondere gli stupefacenti Operazioni antidei carabinieri in molte città italiane Contestualmente i militari dell’Arma hanno eseguito miratepresso alcune strutture situate nel comune di Castel Volturno. Cento uomini, 40 mezzi, 20 militari di supporto delle squadre speciali sos, 4 unità cinofile per la ricerca di stupefacenti, armi ed ...

? Corciano Plastic Free, mai più palloncini di plastica in aria: primo comune in Umbria Potrebbe anche interessarti Perugia, accordo Comune - Tiscali ... (247.libero)

... 5 nigeriani, 5 italiani, 1 tunisino ed 1 venezuelano) nei confronti dei quali sono stati contestati quasi 400 episodi di cessioni di, prevalentemente eroina e cocaina. In particolare, è ...... sono emersi anche contatti tra gli indagati africani in Italia e trafficanti diattivi nel Malawi, e con un santone residente in Nigeria che veniva chiamato per effettuare"vudù" ...Nella circostanza è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro il quantitativo complessivo di circa 530 gr di droga di diversa tipologia, che ha portato all’arresto in flagranza di reato per detenzione ...Indagati, anche extracomunitari, devono rispondere di spaccio di droga. Vasta operazione nel casertano da parte dei carabinieri ...