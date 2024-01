Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi | 11 gennaio 2024

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Questa sera, giovedì 11, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Nel corso della puntata un approfondimento verrà dedicato al caso Pandoro Pink Christmas che vede indagata per truffa aggravata dalla Procura di Milano la nota imprenditrice Chiara Ferragni, raggiunta dalle telecamere della trasmissione. E ancora, spazio all’istanza della ...

Palla corta di: 30 - 0. Palla corta di: 40 - 0. Battuta da sotto con passante in tweener (sotto le gambe): gioco . Il game a suo modo 'perfetto' lo firma Alexander Bublik all'Atp di ...Giovedì 11 gennaio, nel nuovo appuntamento con "", il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Nel corso della ...Cosa vedere stasera in tv Film, sport, documentari e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Su Rai 1 torna la terza stagione di Doc - Nelle tue Mani su Canale ...Oggi 11 gennaio 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.