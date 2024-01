Dritto e rovescio | alle 21 25 su Rete 4 | ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 11 gennaio 2024

(Di giovedì 11 gennaio 2024)11, nel nuovo appuntamento con "", il talk show in onda in prima serata suquattro, Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e ...

(“ Dritto e Rovescio ”) Brutte notizie per Schlein e compagni. Il caso Soumahoro è stato in assoluto tra i più visti e dibattuti fra gli immigrati o, ... (liberoquotidiano)

domani , giovedì 11 gennaio, nel nuovo appuntamento con “ Dritto e Rovescio ”, il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio , ... ()

Giovedì 11 gennaio, nel nuovo appuntamento con "", il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Nel corso della ...... programmazione film, serie e programmi da vedere oggi RAI1 Doc Nelle tue mani 3 - Risvegli (Fiction) RAI2 Cena con Delitto - Knives Out (Film) RAI3 L'accusa (Film) RETE4(...Cosa vedere stasera in tv Film, sport, documentari e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Su Rai 1 torna la terza stagione di Doc - Nelle tue Mani su Canale ...Il protagonista principale della notte italiana è stato indubbiamente l’ Australian Open, con l’ estrazione dei tabelloni maschili e femminili, attesissimi e molto interessanti. Il focus è ormai tutto ...