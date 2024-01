Drammatico incidente nel messinese | perde la vita un ragazzo di 21 anni

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 Undi 21ha perso lain un terribileavvenuto sulla strada provinciale nella zona del comune di Alcara Li Fusi; nell’sono state coinvolte altre tre persone, che sono state trasferite immediatamente in ospedale. Il veicolo coinvolto è stato un fuoristrada che ha finito la sua corsa in un terrazzamento, rimanendo intrappolato tra gli alberi. Alle 5.30 del mattino, i vigili del fuoco sono giunti sul luogo dell’utilizzando scale e corde. I carabinieri di Alcara Li Fusi e S. Agata Militello hanno eseguito gli accertamenti, in attesa dell’ispezione da parte del magistrato e dell’autorizzazione correlata per procedere alla rimozione del corpo. Nel frattempo, i pompieri hanno garantito la messa in sicurezza ...