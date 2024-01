Dramma Eriksson | “Mi resta un anno di vita” | la confessione sconvolgente sulla malattia Cos’ha l’ex Lazio

(Di giovedì 11 gennaio 2024)spiazza tutti. Lo svedese exconfessa di essere un malato terminale. Il suo destino è segnato: l’intervista spiazza i tifosi. Il secondo tempo dista per terminare. Lui che del calcio, a suo modo, ha fatto la storia è in grado di capire e accettare che quando arriva il triplice fischio bisogna andare negli spogliatoi. Quindi, con il solito pragmatismo, ha confessato tutto a una radio svedese: “Ho un cancro, sono un malato terminale. Se va bene miundi, nel peggiore dei casi anche meno”. Una consapevolezza disarmante che spiazza persino chi lo sta intervistando. L’uomo, a 75 anni di età, sembra avere la maturità e la saggezza per affrontare qualsiasi cosa. Dopo che dentro e fuori dal campo ha fatto davvero di tutto. Lo si evince anche dal ...

ha raccontato poi come se ne è accorto: "Ero completamente sano, poi un giorno sono collassato e sono finito in ospedale. Dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che ...ha lasciato il club svedese Karlstad 11 mesi fa a causa dei suoi problemi di salute.Il dramma di Sven Goran Eriksson ha sconvolto il mondo del calcio. L'ex allenatore della Lazio ed ex ct dell'Inghilterra ha confessato alla radio svedese P1 di avere un cancro al pancreas inoperabile, ...Una drammatica notizia scuote il mondo del calcio. Sven-Göran Eriksson, ex allenatore di Roma e Lazio, ha rivelato che gli è stato diagnosticato un cancro terminale e, nella migliore delle ipotesi, ...