Dragusin ufficiale al Tottenham | la presentazione è in stile Dragon Ball

Il Tottenham non molla Dragusin . Anche gli Spurs vogliono il difensore centrale del Genoa , così come il Napoli. Dalla loro parte, gli inglesi hanno ... (ilnapolista)

Il Genoa ha ufficializzato l'arrivo in prestito del difensore inglese Djed Spence dal Tottenham, nell'ambito dell'operazione che... (calciomercato)

Adesso è anche ufficiale : Radu Dragusin è un nuovo difensore del Tottenham . Il nazionale rumeno ha firma to un contratto fino al 2030 e indosserà la ... (sportface)

Londra, 11 gen. - (Adnkronos) - Radu Dr?gu?in lascia il Genoa per passare al Tottenham . A dare l'annuncio ufficiale gli Spurs con una nota sul ... (liberoquotidiano)

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il suo sbarco a Londra e le visite mediche ora è: Raduè un nuovo calciatore del Tottenham e giocherà in Premier League, come annunciato dallo stesso club inglese attraverso i propri canali ufficiali (mentre i liguri nell'ambito ...Tottenham, adesso l'affare di calciomercato è: rifiutata l'offerta del Bayern Monaco nel finale Mancava solo l'ufficialità per Radual Tottenham, ma ora l'affare di ...Il Fenerbahçe ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale di aver ingaggiato Leonardo Bonucci: "Il nostro club ha aggiunto alla sua rosa il difensore italiano Leonardo ..."Siamo lieti di annunciare la firma di Radu Dragusin dal Genoa, squadra di Serie A, previa autorizzazione internazionale e permesso di lavoro" hanno scritto gli 'Spurs' sui social dove oltre alle ...