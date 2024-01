Donna chiede al vicino di tenerle d’occhio i cani – poi riceve una lettera che la riduce in lacrime

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La vita di oggi può essere incredibilmente faticosa e impegnativa.re aiuto è qualcosa che tutti dovrebbero essere pronti a fare per il proprio benessere mentale. Unaha deciso di fare esattamente questo. Ha chiesto aiuto al suoe in cambio ha ricevuto unache non si sarebbe mai aspettata. Continuate a leggere per saperne di più… Unadoveva partire per un viaggio e aveva bisogno di qualcuno che si prendesse cura dei suoi animali domestici. I suoi tre, Smokey, Oreo e Jennifer, avevano bisogno di qualcuno che si occupasse di loro. Mentre organizzare l’assistenza per un solo cane non è un grosso problema, organizzare l’assistenza per treè un gioco completamente diverso. Disperata, decise dire ...