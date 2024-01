Donald Trump alla sbarra sfida i giudici Usa | «Vittima di frode sono io | qualcuno vuole impedirmi di vincere le elezioni»

(Di giovedì 11 gennaio 2024)a Manhattan per l’udienza conclusiva del processo civile per gli asset gonfiati, dove è imputato insieme ai figlijr ed Eric. I treaccusati di aver gonfiato gli asset della holding di famiglia allo scopo di ottenere condizioni più vantaggiose da banche e assicurazioni. Il giudice Engoron ha già stabilito in precedenza l’esistenza della, deve quantificare la sanzione. L’accusa ha chiesto «370 milioni di dollari di guadagni illeciti» e l’interdizione dell’ex presidente dall’attività imprenditoriale nell’Empire State. «Il processo è una interferenza al più alto livello», una «incostituzionale caccia alle streghe», ha detto il tycoon prima dell’inizio della sentenza. Quindi è entrato in aula accompagnato dai suoi legali e dal figlio Eric e ha preso posto nel banco in prima ...

22.04 Nyt: allarme bomba per giudice diAllarme bomba a casa del giudice di New York Arthur Engoron poche ore prima dell'udienza per le arringhe finali del processo civile aper gli asset gonfiati, che vedrà la presenza del tycoon. Lo scrive il New York Times. La minaccia è arrivata dopo che l'ex presidente ha attaccato nuovamente il giudice sui social, che ...L'ex presidente degli Usa, su autorizzazione del giudice a condizione di non fuorviare dai fatti, ha detto la sua al termine delle arringhe difensive del processo per gli asset gonfiati. Secondo il Tycoon si ...La presidente della Bce, Christine Lagarde, avverte che una possibile rielezione di Donald Trump nel 2024 rappresenterebbe una chiara minaccia per l'Europa.Se Donald Trump dovesse venire rieletto nel 2024, sarebbe "evidentemente una minaccia" per l'Europa: lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, intervistata da Fr ...