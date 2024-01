Domeniche ad Arte | il 14 gennaio al Museo archeologico provinciale di Salerno il primo appuntamento

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Domenica 142024, alle ore 11, il(via S. Benedetto, 28) ospita ildel nuovo anno della rassegna “ad“, il percorso organizzato dalla Provincia dicon il CTAaps e le Acli Provinciali dia continuazione dei “Concerti d’estate di Villa Guariglia in tour” e con la partnership della Coldiretti-Campagna Amica e della CLAAI. “Cole Porter, night and days – standard e storie” è il titolo. Musiche e parole per raccontare la storia di uno dei compositori più importanti del Novecento. Una vita fatta di eccessi e stravaganze, vissuta in maniera avventurosa: dalla guerra, combattuta in prima ...