“Doggy bag” obbligatoria per legge? Sarebbe un atto di civiltà

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen – Si discute da qualche giorno della proposta riguardante la “bag”per. Per chi non lo sapesse, parliamo del classico contenitore che qualcuno può chiedere nei ristoranti per portare via avanzi di cibo altrimenti destinati – volgarmente – al contenitore dell’umido. “bag”per: perchéundiCome riporta Tgcom24, la proposta disullbagè stata presentata alla Camera da Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale Dipartimento pesca e acquacoltura di FI, oltre che da Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. Gatta spiega che “l’obiettivo della ...

Forza Italia presenta una proposta di legge per l'introduzione dell'obbligo della, primo firmatario il deputato Giandiego Gatta. Barelli 'Una iniziativa su argomento non frivolo come ...L'usanza dellaal ristorante rappresenta solo un piccolo passo, ma è al contempo un segnale importante da un punto di vista culturale, che dimostra una maggioreconsapevolezza dell'urgenza ad agire contro ...Una proposta di legge punta a rendere obbligatorio per i ristoranti il doggy bag per ridurre gli sprechi alimentari.Sanzione salata ai ristoratori che non dispongono del contenitore per i cibi avanzati: lo prevede la proposta di legge presentata alla Camera da Forza Italia.