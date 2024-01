Documenti storici restituiti al Fondo Borbonico

In tutto 17 pannelli con immagini eprovenienti dall'archivio del CONI Liguria e dall'... Sono previsti video interventi deglidei club sportivi internazionali nati dall'emigrazione ...Napoli . Domani 11 gennaio alle ore 10.30, presso l'archivio di stato di Napoli, numerosi e importantidi proprietà dello stato saranno restituiti dal comandante del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Napoli, alla direttrice dell'archivio di stato di Napoli Candida ...La Sec, l’autorità di Borsa americana, ha dato il via libera alla commercializzazione di 11 fondi comuni sul Bitcoin. Ecco come funzionano e che effetto potranno avere sui prezzi ...Targhe in ottone per ricordare il nome di chi, in quel luogo preciso, fu vittima della deportazione nazista e fascista. L’iniziativa tra storia e memoria ha portato in Toscana 265 ’blocchi’ commemorat ...