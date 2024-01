Doc – Nelle Tue Mani 3 | un altro segreto da scoprire e tre nuovi specializzandi per il ‘dottor’ Luca Argentero

(Di giovedì 11 gennaio 2024)(US Rai) Un nuovodaper Andrea Fanti. Con questa premessa prende il via la terza stagione di Doc –Tue, in onda da stasera in prima serata su Rai1. Nel corso dei sedici episodi, suddivisi in otto prime serate, il dottore interpretato dasi troverà infatti ad affrontare nuove sfide mediche, ma una verità taciuta metterà a rischio il suo precario equilibrio. Tornato al lavoro in qualità di primario di medicina interna, Andrea – soprannominato da tutti Doc – continua a prendersi cura in modo meticoloso dei proprio pazienti, cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direzione, che minaccia di chiudere il reparto, in caso di inadempimento, e riassegnare tutti i medici dello stesso. Una ...

Affrontare un passato diverso da quello che gli hanno raccontato: è la sfida più difficile quella che attende il dottor Fanti nella terza, attesissima stagione di "Doc - Nelle tue mani", in onda da giovedì 11 gennaio 2024 in prima serata su Rai 1, per un totale di otto appuntamenti. Una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai. Tra i nuovi personaggi di Doc – Nelle tue mani c'è anche Lin Wang, ragazza di origini cinesi interpretata da Elisa Wong, giovane attrice italiana nata in Cina. Nelle puntate della terza stagione i ricordi di Fanti iniziano a venire a galla e a creare non pochi scompigli. Il pubblico inizierà a conoscere meglio il suo passato. La fiction inizia proprio con un ...