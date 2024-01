Doc – Nelle tue mani 3 | quante puntate sono?

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Non c’è due senza tre, per il Dott. Andrea Fanti (Luca Argentero), protagonista di Doc –tue3, terza stagione della fortunatissima serie tv di Raiuno che torna in onda con nuovi episodi a partire da giovedì 11 gennaio 2024. Ma daè composto Doc -tue3? Come la prima stagione, anche questa è composta da sedici episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti l’uno, in onda due per volta per otto prime serate. Il finale di stagione, quindi, dovrebbe andare in onda il 7 marzo: considerato, però, che di mezzo c’è la settimana del Festival di Sanremo, potrebbe esserci un doppio appuntamento per recuperare quella settimana. Doc –tue3, trama Reintegrato nel ruolo di primario, Doc fa del suo meglio per gestire ...