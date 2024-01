Doc 3 | le anticipazioni e i temi secondo Luca Argentero | Sara Lazzaro e il cast

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il lavoro del medico (e dell'attore), il workaholism e un'importante rivelazione: la terza stagione di Doc raccontata da, Matilde Gioli, e da Pierpalo Spollon e Giacomo Giorgio. "La forza di Doc? Una serie empatica, che trasmette il senso di famiglia". Così,, che interpreta il mitico Dottor. Fanti, racconta il successo della serie Rai, arrivata alla terza stagione. Ritroveremo una trama verticale, intanto che il passato di Fanti, come vediamo nei primi episodi, torna poco a poco a rivelarsi. Si preannunciano quindi tante novità in Doc 3, unite alla sostanziale dose emotiva che contraddistingue la serie, diretta da Jan Maria Michelini, che si alterna alla direzione con Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto, su sceneggiatura di Francesco Arlanch e ...

