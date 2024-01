Dobbiamo stare vicini | la recensione | su Prime Video una commedia popolare

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ladi, film che vede protagonisti Francesco Paolantoni e Biagio Izzo nei panni di duelitigiosi alle prese con un inaspettato, conteso, ritrovamento. In streaming su. Francesco e Biagio sonodi casa in un palazzonedi Napoli. Il primo, padre della giovane Monica che lavora come barista nel vicino pub, è rimasto vedovo e trascorre la maggior parte delle sue giornate sdraiato sulla sua poltrona; il secondo è un imprenditore dongiovanni di mezz'età che organizza un sacco di feste con musica altissima. Proprio questi party selvaggi sono spesso motivo di litigio tra i due uomini, che ora si trovano di fronte ad un'ennesima disputa in seguito a un ritrovamento del tutto ...

Roberto Breda , allenatore della Ternana , ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Feralpisalò Roberto Breda , allenatore della ... (calcionews24)

Le parole di Massimiliano Allegri , tecnico della Juve , in conferenza stampa in vista della partita contro la Roma Massimiliano Allegri ha parlato ... (calcionews24)

Domani il Torino di Juric ospita il Napoli di Mazzarri. In conferenza stampa, il tecnico del Torino presenta la partita valida per la diciannovesima ... (ilnapolista)

Come vi raccontiamo nella recensione divicini , è ancora una volta l'affascinante amministratore Paolo - conteso da molte donne del caseggiato - a cercare di far riappacificare i due ..."Biagio aveva il dono straordinario di farebene tutti coloro che si avvicinavano a lui - ha detto il giornalista Roberto Puglisi - . La riflessione chefare è quella di chiederci cosa ...Il centro dell'azione si disperde in più storie che allentano il ritmo e finiscono per renderlo blando. Su Prime Video.Come vedere in streaming Dobbiamo stare vicini, la nuova commedia all'italiana con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Paolo Conticini.