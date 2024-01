Disturbo alimentare | Fialdini | “E’ un’emergenza | bisogna parlarne nelle scuole e in famiglia”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Una impellente “Fame d’amore” in cui entrambe le parole hanno un significato profondo che le lega: il bisogno di cibo e allo stesso tempo la necessità di essere nutriti con l’amore. E quando le due cose non collimano si entra in un baratro difficile da superare e ricco di mille incognite. Francesca– toscana di Massa, classe 1979 – cerca di riempire questo baratro portando in tv, e ora anche in un bel libro, le storie di chi nelperde la propria vita; il suo impegno, sia appunto in “Fame d’amore” (Raitre) sia “Nella tana del coniglio” (Railibri), vuole aiutare a cercare una soluzione per chi ha sempre avuto paura di parlare di queste cose perché inevitabilmente si viene presi per malati. Ma qualcosa, grazie a lei, si sta muovendo. “Quella del– dice la ...