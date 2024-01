Disturbi alimentari | Fialdini | “E’ un’emergenza | i ragazzi vanno aiutati a parlarne”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – "Quella del disturbo alimentare è una emergenza e se ora se ne inizia a parlare si tratta di un fatto positivo perché recepire il disagio giovanile anche nella malattia mentale è una buona notizia". Parola di Francesca, conduttrice di Fame d'amore, la docuserie su anoressia e bulimia andata in onda su Rai3, che ora ne parla anche nel libro 'Nella tana del coniglio' scritto con lo psichiatra Leonardo Mendolicchio ed edito da Railibri. "C’è ancora molto da fare – dicein un'intervista a 'La Nazione' – perché in famiglia ci si vergogna a dire che una figlia ha tali problemi". Per questo, propone, "bisogna lavorare nelle scuole e aiutare gli insegnanti ad affrontare questi problemi in classe senza fare sentire gli alunni che si sentono colpiti come dei perseguitati". I giovani, afferma, ...