Discount e prodotti no logo | così gli italiani risparmiano sulla spesa alimentare

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’inflazione brucia i consumi degli. E le famiglie cercano di difendersi cambiando le loro abitudini. E andando a fare laalla ricerca di sconti. Aumentano gli acquisti nei. Soprattutto, spiega oggi La Stampa, quelli alimentari. Che crescono dell’8,5% nel 2023. I dati Istat rielaborati da Coldiretti dicono che glil’anno scorso hanno speso 9 miliardi in più per mangiare di meno. E se la crescita complessiva della Grande Distribuzione continua (+3,4% a novembre rispetto all’anno precedente), il vero boom lo fanno i. Che crescono invece del 6,9% e un +8,5% nei primi undici mesi dell’anno passato. Cresce anche il commercio online, sempre per la ricerca di sconti. Mentre calano i negozi di prossimità. Profumeria e cura della persona I ...

Per quanto riguarda i beni non alimentari l'aumento più consistente è segnato daidi ... Si sceglie ilA preoccupare, nonostante i dati dell'Istituto nazionale di statistica ...La performance delle vendite (sell - out) sul mercato nazionale (distribuzione moderna, negozi tradizionali e) dell'insieme deiFerrero è stata caratterizzata da crescita a valore ...Così volano gli acquisti nei discount alimentari. Resta però l’allarme dei consumatori ... 0,3%). La performance tra i prodotti non alimentari è eterogenea: a spiccare con l’aumento maggiore sono ...Un italiano su sei soffre la fame. Il vuoto viene riempito con cibo spazzatura, che peggiora le condizioni di salute. La percentuale è ancora più alta fra disoccupati, stranieri e persone senza ...