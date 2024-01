Discesa maschile Wengen 2024 | primo acuto di un superlativo Odermatt | due azzurri in top 5

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Lo sci è un sport semplice: tanti atleti gareggiano e alla fine Marcovince. La frase di Gary Lineker in realtà riguarderebbe la Germania nel calcio, ma visto che non ci sono più aggettivi per descrivere il fenomeno elvetico può essere presa in prestito anche dallo sci. Con la vittoria delladi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino,ha infatti conquistato ilsuccesso in carriera inlibera e l’ha fatto sfoderando una prestazione clamorosa. 1:43.31 il crono del leader della classifica generale, che al traguardo aveva proprio la faccia di una persona consapevole di aver vinto la gara, nonostante fosse sceso con il pettorale 8. Emblematico il distacco con gli avversari: 58 ...