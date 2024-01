Discarica abusiva a Fiumicino | “Dipendente regionale ha fatto morire il fratello disabile tra gli escrementi”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Maltrattamenti in famiglia, abbandono di incapace, morte in conseguenza di un altro reato. Sono gravi le nuove accuse contestate dalla Procura di Roma a Tiziana Colantoni, l’archivista della Regione Lazio sospesa dopo l’arresto a fine dicembre per reati ambientali. La donna avrebbevivere ilin mezzo aglidi animali nella maxidi 18 ettari scoperta al Portuense dalla polizia di frontiera.Leggi anche: Masseria svenduta all’asta per coprire i debiti, allevatore s’impicca all’arrivo dell’acquirente: “Non ha retto al dolore” Il nuovo fascicolo della Procura di Roma Dopo Natale, la polizia mette a segno il blitz nell’area di Portuense, segnalata anche dai piloti di linea che ogni giorno vedevano dalle loro cabine di aereo la colonna di fumo che arrivava dal casolare che veniva ...

È stata attivata questa mattina da Arpa Lazio una nuova fase di monitoraggio dell'aria nella zona interessata dall'incendio sviluppatosi il 31 dicembre scorso in unadi rifiuti accumulati in un parcheggio interrato a Largo Jacovitti a Mezzocammino. Il monitoraggio dell'aria Il monitoraggio è stato disposto quale esito di un incontro convocato in ...Avrebbe fatto vivere il fratello in mezzo agli escrementi di animali nella maxidi 18 ettari scoperta al Portuense dalla polizia di frontiera. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I ...Si apre un nuovo fascicolo di indagine a carico della dipendente della Regione Lazio accusata di gestire la maxi discarica abusiva scoperta ai confini dei Comuni di Roma e Fiumicino. Non solo la ...Viaggio nei quartieri di edilizia residenziale pubblica come via Novella al Cep di Pra’, ristrutturazioni in mezzo ai rifiuti e con poca sicurezza ...