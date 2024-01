Diretta Juve - Frosinone Coppa Italia | segui la partita di oggi LIVE

Juventus e Frosinone sono pronte a contendersi la qualificazione in semifinale di Coppa Italia . All'Allianz Stadium è l'ora del match valido per i quarti di finale. Calcio d'inizio alle ...- Frosinone:tv e streaming- Frosinone, quarto di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva inin ...La partita Monza - Inter di Sabato 13 gennaio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventesima giornata di Serie A ...La squadra bianconera scende in campo all'Allianz Stadium contro quella ciociara per i quarti di finale della Coppa Italia ...