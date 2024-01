Di Napoli | “Simeone è la chiave per sbloccare il Napoli di Mazzarri”

I calciatori del, in ritiro, hanno chiesto di tornare a casa qualche ora (Sky): "Ci si ... Qualche soluzione potrebbe stare anche negli uomini da scegliere, con il Cholitoche torna ad ...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Arturo Di, ex attaccante die Salernitana: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieIn diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Arturo Di Napoli, ex attaccante di Napoli e Salernitana ...La partita Napoli - Salernitana di Sabato 13 gennaio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventesima giornata di Serie ...