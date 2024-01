Di Bello | il tam tam impazzito sul labiale | Andate a casa | sfregio al Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Oltre al danno, la beffa. Dopo l'eliminazione delai quarti di finale di Coppa Italia per mano dell'Atalanta, in una partita decisa da episodi arbitrali a sfavore del Diavolo, sui social hanno cominciato a circolare video che riprendono il primo piano dell'arbitro Didopo il fischio finale e accusandolo che, daldi quest'ultimo, rivolto ai calciatori del, fosse uscito un irrispettoso "". Un'interpretazione condivisa da tantissimi utenti e che ha scatenato l'ira e l'indignazione tra i sostenitoriisti, che ci hanno visto una mancanza di rispetto totale. Quel video, in realtà, è una fake news bella e buona. Il fischietto pugliese 42enne, infatti, non si stava rivolgendo ai calciatori in campo, bensì al suo team, agli ...