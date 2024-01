“Devo farvi una confessione” Grande Fratello | stupore per Fiordaliso | i coinquilini increduli

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 gennaio 2024) In questi giorni Fordaliso ha mostrato molta insofferenza all’interno della casa del. Il discorso fatto da Alfonso Signorini, che ha condannato in diretta alil comportamento assunto da alcuni nei confronti di Beatrice Luzzi, sembrerebbe essere stato compreso solo dae infatti i concorrenti, anziché riflettere sulle parole del conduttore, hanno infatti pensato solo a lamentarsi e minacciare di ritirarsi dal gioco. Parlando con Massimiliano Varrese,si è lamentata del comportamento dei suoi compagni di gioco e sottolineato la gravità della situazione: “Voglio dire, se si sono presi una lisciata, una ramanzina così, te la prendi e basta. Non hanno mica quindici anni. Inutile che dicono ‘non ci hanno tutelati’. Non ti possono ...