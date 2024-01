Deserto Particular | la recensione | Tra melò | realismo e road movie

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ladi, terzo lungometraggio del brasiliano Aly Muritiba: un viaggio intimo nelle contraddizioni del Brasile contemporaneo. È una delle voci più interessanti del cinema brasiliano contemporaneo nato sotto l'urgenza della denuncia e dell'attivismo politico dopo il colpo di Stato del 2016. I suoi lavori precedenti, To My Beloved del 2015 e Rust (Ferrugem) del 2018, hanno raccolto consensi prima in patria poi nel resto del mondo attraversando i principali festival internazionali dal Sundance a Cannes. Oggi il talento del brasiliano Aly Muritiba è quasi una certezza, almeno a guardare il suo terzo lungometraggio,, di cui state leggendo la. Vincitore del Premio Del Pubblico Bnl alle Giornate degli Autori veneziane del 2021, il film …

Dalle piogge dell'altopiano del Paraná, al caldo torrido di Bahia, con sguardo che trova sempre il giusto cromatismo ed estetismo scenico, attraversando il "serto", dove l'esistenza è ancora più dura ... Deserto particular racconta il dramma di due persone che si desiderano ma trovano ostacoli apparentemente insormontabili. Bella sorpresa.