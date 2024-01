Deportazioni di massa di immigrati e tedeschi dissidenti | l’incontro segreto con AfD che svela i piani dell’estrema destra alleata con la Lega

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) È il 25 novembre 2023, in un hotel non lontano da Potsdam, in Germania, il 35enne austriaco Martin Sellner, figura di spicco della Nuovae del Movimento Identitario, un’organizzazione di estremache è stata sciolta in Francia e i cui simboli sono stati banditi in Austria per incitamento all’odio, prende la parola. Ad ascoltarlo, in questo incontro a porte chiuse, ci sono imprenditori, membri dell’alta borghesia tedesca, neonazisti e politici del partito di estrematedesco Alternative für Deutschland per discutere di un piano per deportare fino a 2 milioni di persone dal Paese. La riunione, che doveva restare segreta, è stata documentata in un’inchiesta del collettivo di giornalismo investigativo Correctiv. Nel suo intervento, Sellner ha esposto un piano per espellere dalla Germania e deportare in un’area ...