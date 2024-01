Denaro sporco riciclato grazie a professionisti | 25 indagati a Napoli

(Di giovedì 11 gennaio 2024) AGI - Orologi, abbigliamento di tendenza, e persino la metà del capitale di una clinica per la cura dell'autismo. È così che un gruppo imprenditoriale del Napoletano haanche. Una indagine della procura di, delegata a carabinieri e Guardia di Finanza, ha permesso di eseguire misure cautelari a carico di 25sequestrando oltre 8 milioni di euro. I reati contestati aglisono, a vario titolo, quelli di associazione per delinquere, ricettazione, detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico, nonché tentata estorsione e tentato omicidio, reati aggravati dal metodo mafioso. Il gruppo con base nel capoluogo partenopeo per gli inquirenti hain ...

Investimento da 3 milioni in una clinica per la cura dell'autismo: sequestro da 8 milioni
Riciclavano soldi incassati con frodi fiscali in società fittizie in Italia o all'estero, intestate a prestanome. Avevano perfino acquisito il 50% di una clinica per autistici a Campobasso.