Delmastro | il Pd a Nordio | “Perché lo copre? Faccia chiarezza sui rapporti ambigui tra il sottosegretario e la polizia penitenziaria”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La senatrice del Pd, Anna Rossomando, ha illustrato in aula un’interrogazione sul caso Pozzolo rivolgendosi al ministro della Giustizia, Carlo, durante il question time. “Si chiede di sapere se il ministro non ritenga opportuno chiarire la natura deiintercorrenti tra ile alcuni settori dellavicini al suo partito, e se non ritenga che taliabbiano creato una sovrapposizione tra il ruolo istituzionale che la delega assegna ale attività di propaganda di partito, e se infine, per questo e altri fatti ricordati, ritenga ancora compatibile l’esercizio di una delega così delicata in capo all’onorevole”. Tra le ...

o chiarisce o si dimette e noi glielo diciamo oggi. Se poi si dimette lo stesso, può anche non chiarire". Il ministro: "C'è un'indagine in corso, anche se sapessi non potrei parlare"...Caso Pozzolo ancora protagonista nell'Aula del Senato. Il ministro della Giustizia, Carlo, ha risposto all'interrogazione di Matteo Renzi sul sottosegretarioe sul caso del deputato di FdI dalla cui pistola è partito un colpo durante la notte di Capodanno. 'Da ministro non ...Roma, 11 gen - "La notte di capodanno avete toccato il fondo, ora cercate di rialzarvi". Così il senatore Matteo Renzi durante il question time in Senato, in replica dopo l'interrogazione al ministro ...Roma, 11 gen - "Dovendo parlare da ministro non posso che inchinarmi davanti a quello che è il segreto istruttorio: sono in corso indagini, sarebbe improprio e delittuoso se io rivelassi cose, ammesso ...