Delle sneaker da 500 euro possono davvero trasformarti in un corridore di livello mondiale?

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Lo scorso settembre, l'etiope Tigst Assefa, indossando un paio di curiose, ha stabilito un nuovo recordalla maratona di Berlino, battendo il tempo precedente di oltre 2 minuti - un'eternità per la corsa su strada. L'impresa è stata ancora più impressionante se si considera che Assefa, ex specialista degli 800 metri, non era nota per la corsa sulla distanza, essendo entrata nel circuito dei professionisti della maratona solo un anno prima. Oggi, che è la prima donna ad aver corso una maratona sotto le 2 ore e 14 minuti, Assefa è considerata un vero e proprio fenomeno della corsa - e sembra essersi svelata dal nulla. Unacaratteristiche più sorprendenti della corsa da record di Assefa, come accennavamo in precedenza, è stato ciò che indossava ai piedi: le nuovissime Adizero Adios Pro Evo 1. Le leggerissime ...