De Maggio | “Se Il Napoli fa questi 4 acquisti | sarebbe mercato fatto coi saldi di gennaio”

Il presidente Aurelio De Laurentiis continua a lavorare incessantemente per completare alcune trattative di mercato Sono giorni frenetici in casa ... (spazionapoli)

L’ex calciatore tra le altre di Napoli , Sampdoria e Fiorentina Christian Maggio è il nuovo assistente allenatore della Nazionale Under 15. “Cerco ... (sportface)

Il Napoli si appresta a definire il secondo colpo del 2024. Come dichiarato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli , il ... (dailynews24)

La trattativa tra il Napoli e Lazar Samardzic è in dirittura d’arrivo, ma secondo De Maggio c’è ancora un intoppo da superare. La trattativa tra il ... (napolipiu)

Il giornalista Walter De Maggio ha espresso il proprio parere in merito alla trattativa del Napoli per Lazar Samardzic. Il giornalista Walter ... (forzazzurri)

Secondo Valter De Maggio , la trattativa tra Napoli e Udinese per Samardzic è in una fase di stallo. Pozzo dubita della reale volontà del Napoli di ... (napolipiu)

... invece, Catania si conferma in testa alla graduatoria, seguita da Roma,, Palermo, Bari, ... grazie ai precedenti primati battuti nei mesi di gennaio, aprile,e giugno. Con 103.555 ......orizzonte rimane Kouadio Koné (23 a) che al Borussia Mönchengladbach viene pagato secondo abitudini e possibilità tedesche (4 milioni o giù di lì) e che dunque un po' fa impallidire il. ...Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Zanoli e Gaetano interessano alla Salernitana, Sabatini vorrebbe portare a Salerno anche Belotti. Simeone Me l’ha ...La J/70 Italian Class si conferma tra le associazioni di classe più innovative e prolifiche dal punto di vista organizzativo: prova ne sia il programma eventi stilato in vista della stagione 2024, coi ...