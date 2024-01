De Ketelaere | «Vittoria di squadra Rivincita? Forse | ma contento di essere all’Atalanta»

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Le parole del trequartista belga dell’Atalanta Dedopo ladei nerazzurri in Coppa Italia contro il Milan Ai microfoni di Mediaset, il trequartista dell’Atalanta Deha parlato dopo laconquistata contro il Milan. PAROLE – «Grandee grande sensazione. È stato un lavoro di, dopo la loro rete abbiamo avuto una bella reazione.per me? Si può dire, ma non ho questa sensazione. Provo a vincere le partite. Critiche al Milan? Sono cresciuto, oggi abbiamo vinto. Sonoqua, c’è ancora metà stagione da fare».

Charles De, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo lasul Milan in Coppa Italia Charles De, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo lasul Milan in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni: ...I rossoneri arrivano dalla convincentedi Empoli, e Pioli dovrebbe dare fiducia alla ... Davanti, Scamacca e l'ex De. Milan (4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo ...Dopo la vittoria contro il Milan, Charles De Ketelaere si gode la vittoria e il passaggio del turno. "Grande vittoria, è una bellissima ...Dopo la vittoria contro l'Empoli il Milan conferma l'ottimo stato ... che calcia forte su scarico di Pulisic, Carnesecchi dice no. De Ketelaere al 30' va via sulla sinistra, mette per Holm che di ...