De Ketelaere sorride ancora | il gol al Milan è rimandato | ma sono due vittorie su due

... gol del 2003 Bonfanti (26'), titolare in difesa con il coetaneo Del Lungo, e di De(92'). Come la Dea, dovrà attendere gli spareggi per conoscere la sua evversaria, ma Italianoa ...Deha fatto una buona partita, soprattutto da centravanti, quando gli spazi sono ... secondo obiettivo stagionale che sfumerebbe, Piolie dice: "Mi piace il suo ottimismo." scatenando ...Sono ufficiali le formazioni di Milan-Atalanta, ultimo quarto di finale di Coppa Italia in programma alle 21. MILAN (3-4-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, ...Ancora rimandata la prima rete di Charles De Ketelaere contro il Milan, la squadra che almeno fino a giugno detiene il suo cartellino. Dopo l'incrocio di campionato a Bergamo, che ha visto il belga ...