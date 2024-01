Dati Cinetel 2023 | il pubblico italiano ha riscoperto i film al cinema

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilha chiuso con percentuali di incasso in crescita. Gli under 35 sono i maggiori frequentatori delle sala, è cresciuto ildi qualità, mentre le produzioni italiane incassano il 24% del totale. Ma escono troppi: lo scorso anno, ne sono stati distribuiti 824. C'è un dato, fondamentale, che subito spicca: gli incassitografici delsono superiori del 61% rispetto a quelli del 2022. Anche le presenze registrano un importante segno positivo, +58%. Dando uno sguardo al triennio pre-pandemico, ilha accorciato la differenza negativa, sfiorando i numeri del 2018 (-16% nel, rispetto al -48% del 2022). Queste, in apertura, le percentuali più importanti sottolineate durante il consueto incontro organizzato da, che ...

Al tal proposito, Davide Novelli, AD, ha dichiarato che: "L'Italia è in salute, la media delle nostre produzione nel 2023 è superiore a quella del 2017 - 2019, avvicinandosi aidel 2010 -...Come evidenziato daidi "CinExpert", il monitoraggio settimanale commissionato dasulle caratteristiche sociodemografiche del pubblico in sala, il 2023 è stato caratterizzato in ...Il 2023 ha chiuso con percentuali di incasso in crescita. Gli under 35 sono i maggiori frequentatori delle sala, è cresciuto il cinema di qualità, mentre le produzioni italiane incassano il 24% del to ...oggi possiamo dire di essere tornati alla normalità”, afferma Simone Gialdini presidente Cinetel. Numerosi i dati interessanti da segnalare e approfondire. Ad esempio che, rispetto al 2022, gli over ...