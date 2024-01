Dante | esce prima antologia delle scrittrici dell’Ottocento innamorate del Poeta

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) –lamai pubblicata che raccoglie più di 30 testi in poesia e in prosa chee letterate italiane hanno dedicato aAlighieri nel corso del XIX secolo. Il volume ‘Leggere: donne’ di Elisabetta Benucci (funzionaria archivista dell’Accademia della Crusca) è pubblicato nella prestigiosa collana ‘Ellisse’ dell’Archivio per la memoria e la scritturadonne ‘Alessandra Contini Bonacossi’ per le Edizioni Effigi. Vi appaiono testi di Teresa Bandettini, Angelica Palli, Giannina Milli, Erminia Fuà Fusinato, Emma Boghen, Carolina Invernizio, Ada Negri; ma anche disconosciute fra le quali Ifigenia Gervasi Zauli Sajani, Carolina Gatteschi Fabbrichesi, Elisa ...

